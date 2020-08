Puglia, salgono i contagi: quasi la metà dei nuovi positivi giovani rientrati da Grecia e Malta

Aumentano i contagi in Puglia, a far salire la curva sono soprattutto positivi di ritorno da viaggi all'estero. Gli ultimi registrati a Giovinazzo, in provincia di Bari. Si tratta di sei ragazzi tornati da Malta. E il sindaco invita al rispetto delle regole. «Abbiamo 6 casi positivi» al Covid-19 «sul nostro territorio di nostri concittadini rientrati dall'estero e già in isolamento familiare. Purtroppo dobbiamo constatare come diversi Paesi esteri abbiano allentato di molto la guardia sul contagio, approfitto quindi per lanciare un appello: questa estate restiamo in Italia, godiamoci la nostra bellissima Puglia». Lo scrive su facebook il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. «Lo dico anche da genitore - prosegue - gestire un eventuale isolamento all'estero dei propri figli non è certo una esperienza bellissima. Certo anche qui a Giovinazzo, in Puglia e in Italia occorre che ognuno di noi sia prudente e rispetti le regole del contenimento del rischio epidemiologico. Ancora una volta dobbiamo responsabilizzarci a vicenda perché la catena del contagio si possa spezzare e perché i sacrifici fatti finora non vengano resi vani».

A far impennare il numero dei contagi sono dunque 6 nuovi casi registrati ieri a Giovinazzo, i ragazzi rientrati da Malta, e altri sei positi in provincia di Lecce, 5 ragazzi tornati dalla Grezia e uno da Malta. Undici in tutto, in un solo giorno, i giovani risultati positivi dopo aver fatto rientro da un viaggio all'estero. E sono sempre di più i casi di ragazzi che dopo le vacanze hanno scoperto di aver contratto il virus all'estero: oltre 50 in due giorni, in tutta Italia.

Ieri in Puglia si sono registrati 26 nuovi casi di coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Regione sul covid-19, 11 sono residenti in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia e 6 di Lecce. I test registrati sono 690. Sei dei casi del Barese (Giovinazzo, provenienti da Malta) e i 6 del Leccese (Muro Leccese e Squinzano, 5 dalla Grecia e 1 da Malta) si tratta di persone rientrate dall’estero e risultate positive al tampone.

Per chi proviene dall’estero o da altre regioni c’è la possibilità di eseguire il tampone su base volontaria nelle sedi individuate dalla ASL Bari.

