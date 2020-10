Roma, in piazza del Pantheon la protesta del mondo delle palestre

«Sono superfluo, per questo scendo in piazza», si legge su uno dei tanti cartelli che stanno affollando piazza del Pantheon in centro a Roma. A protestare oggi sono i lavoratori e i titolari di impianti sportivi e palestre. Anche loro come i teatri e i cinema, simbolo del tempo libero, dovranno rimanere chiusi per effetto dell'ultimo Dpcm del presidente Giuseppe Conte.

Coronavirus, palestre chiuse: titolare di un centro fitness si incatena per protesta

