Covid in Veneto, Zaia: «Rt è sceso, ma 3.418 positivi. Sabato aperti i grandi negozi, un errore aprire le scuole il 9 dicembre»

Il Veneto sul Covid non abbassa la guardia. Sono 2.900 i pazienti ricoverati negli ospedali veneti: lo dice oggi il presidente Luca Zaia, sottolineando che sono 3.418 i positivi nelle ultime 24 ore. Il Governatore rileva che la regione potrebbe essere arrivata all'apice della curva dei contagi. «C'è un dato - spiega, sottolineando che stanno diminuendo gli accessi al pronto soccorso - che ci fa pensare di essere arrivati nella parte alta, da più giorni sembrerebbe si sia raggiunto il plateau». «Riaprire le scuole il 9 dicembre, magari in fretta e furia, è un errore. Ieri ho proposto che la riapertura non diventi un totem - aggiunge - fissiamo una data che sia plausibile».

Il prossimo dpcm «sia scritto insieme alle Regioni. La riunione di ieri è stata utile - aggiunge - ma siamo ancora al livello del riscaldamento a bordo campo». Per il Governatore «deve esserci una leale collaborazione se non altro perchè siamo la parte operativa della situazione».

Covid, Zaia: «In Veneto oggi 72 morti. Scuola, rischioso aprire e chiudere subito dopo»

«Anche se di poco l'Rt in Veneto sta scendendo. Siamo scesi ancora - aggiunge Zaia - ma non è finita, abbiamo la preoccupazione per la pressione dei ricoveri ospedalieri». Con un'ordinanza che sarà valida sino al 4 dicembre intanto, il Veneto riapre al sabato «le medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri». Il budget di 250 milioni del decreto ristori «è fiacco», spiega poi il presidente sottolineando che la cifra «non include i danni che riguardano la stagione turistica invernale».

