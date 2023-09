Davide Pavan ucciso in scooter a 17 anni, la madre: «Ci hanno mandato una fattura di 183 euro per ripulire l'asfalto dal sangue»

Una fattura di 183 euro per ripulire l'asfalto dal sangue del proprio figlio. È la beffa capitata ai genitori di Davide Pavan, diciassettenne che l'8 maggio del 2022 a Treviso è stato travolto e ucciso da un 31enne poi risultato positivo all'alcol test. L'auto dell'uomo ha invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter di Davide. E ora i genitori del ragazzo hanno ricevuto una fattura per ripulire il luogo dell'incidente. «Togliere i rottami e spargere della segatura sul sangue di Davide e sui liquidi del motore rimasti sull’asfalto», racconta Barbara Vedelago, mamma di Davide.

Lo sfogo della mamma di Davide

Un «errore, un brutto scherzo», si sfoga la donna.

Sulla fattura sono riportati i costi di «bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi», spiega al Corriere della Sera. «La legge è troppo morbida con chi causa un incidente, noi ci siamo sentiti abbandonati, come se il nostro dolore non contasse».

La dinamica

L'uomo al volante, Samuel Seno, ha patteggiato tre anni e sei mesi. L'uomo, che si trovava alla guida dell'auto - appurarono le indagini - in stato di alterazione dovuto all'alcol, aveva invaso la corsia di marcia opposta, travolgendo il giovane, che nonostante la prontezza dei soccorsi morì sul posto.

«Perdonarlo? Forse, prima o poi, anche lui diventerà papà. In quel momento, guardando suo figlio, finalmente capirà cosa mi ha tolto. E allora sì, troverò la forza di perdonarlo», dice la mamma di Davide.