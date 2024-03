A 103 anni guida con la patente scaduta e senza assicurazione per andare a trovare gli amici: fermata anziana nel ferrarese

Girava di notte, in macchina, senza assicurazione e con la patente scaduta. Una storia come tante, se non fosse per un dettaglio non da poco: l'età dell'automobilista. Alla guida, infatti, c'era un'anziana signora di 103 anni, uscita per andare a trovare alcuni amici. L'incredibile storia arriva da Bondeno, nel ferrarese, dove la donna ha finito la sua "notte brava" prima di essere riportata a casa dai Carabinieri.

La storia

Classe 1920, ma ancora in grado di mettersi in macchina in piena notte ed arrivare a Bondeno, nel ferrarese, per trovare alcuni amici.