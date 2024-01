Sorrento, festa per i 103 anni di Elvira Persico

Sulla torta non c'era abbastanza spazio per sistemare tutte le 103 candeline necessarie per celebrare la ricorrenza, ma figli e nipoti non si sono persi d'animo ed hanno acceso dei fuochi d'artificio per rendere l'effetto. Elvira Persico ha festeggiato ieri il suo compleanno circondata dagli affetti più cari. Nella sua casa della zona collinare di Sorrento si sono radunati parenti ed amici per farle sentire tutto il loro affetto.

Ad aiutare nonna Elvira a consumare la torta e ad stappare la bottiglia di spumante si sono ritrovati i cinque figli, Rosa, Maria Teresa, Carmela, Fortunato e Raffaele, insieme ai cinque nipoti e l'unico (per ora) pronipote.

Elvira Persico è stata sposata per più di 70 anni con uno degli operatori commerciali più noti di Sorrento, Michele Maresca, da tutti conosciuto come 'o cacciatore.

Soprannome derivato dall’attività che ha svolto per più di 50 anni, prima di lasciare spazio ai figli: il negozio di articoli sportivi che sorge nel cuore di Sorrento, lungo il corso Italia.