Donna falciata da un'auto mentre attraversa: caccia al pirata della strada

Donna investita sulla ss16 da un'auto pirata: è grave. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 19, nel Teramano. Secondo una primissima ricostruzione, sembrerebbe che la donna, E.S, 61 anni, residente a Bellante, fosse in procinto di attraversare la strada quando è stata travolta da un'auto in corsa. Chi era alla guida, però, non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Sul posto si è portata un'ambulanza del 118 che ha trasportato subito d'urgenza la donna all'ospedale Mazzini dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. La prognosi resta riservata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica che hanno avviato subito le indagini nel tentativo di risalire all'auto pirata. Un compito difficile visto che al momento non ci sono elementi: nessuno pare abbia assistito all'incidente e nemmeno gli automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso sono riusciti a vedere l'auto, complice anche il tratto di strada scarsamente illuminato. I militari sono quindi alla ricerca di immagini di video sorveglianza della zona che potrebbero fornire dettagli importanti per risalire all'automobilista in fuga.

Ultimo aggiornamento: 08:23

