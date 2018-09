Sabato 22 Settembre 2018, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 13:17

Una donna di 50 anni, romana, ha cercato di togliersi la vita gettandosi nel Tevere. E' stata salvata in modo rocambolesco dalla polizia. E' accaduto, verso le 12, sul greto del Tevere all'altezza di piazza della Rovere, a Prati. Alcuni passanti hanno visto la donna che si gettava nel fiume.Sono partite subito alcune chiamate di soccorso. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia Fluviale. I sommozzatori della polizia si sono gettati nelle acque fino a raggiungere la donna che aveva ormai perso i sensi. Non si conoscono ancora i motivi alla base del tentato suicidio.La cinquantenne è stata trasportata all'ospedale e sottoposta alle cure del caso. E' in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, alcuni equipaggi delle volanti.