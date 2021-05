Incidente funivia Mottarone, Eitan è cosciente. «Parla con la zia e si guarda intorno»

Eitan, il bambino unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone, è sveglio e oltre a guardarsi intorno parla con la zia. Lo rendono noto i sanitari dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato. «Il bambino è adesso sveglio e cosciente nel reparto di Rianimazione», si legge nel bollettino giornaliero sulle sue condizioni di salute. «Dal punto di vista clinico è sempre in prognosi riservata, dovuta al trauma toracico e addominale oltre che alle fratture agli arti riportati. Nei prossimi giorni uscirà dalla Rianimazione e verrà trasferito in un reparto di degenza».

