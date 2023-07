Un elefante gira in strada vicino Cosenza e si avvicina al supermercato: la fuga dal circo, poi il recupero

Un elefante in strada, in Calabria: episodio incredibile e singolare nel Cosentino, ad Amantea sulla SS 18, dove un elefante fuggito da un vicino circo, tra lo stupore, si è aggirato per le strade. L'animale si è diretto verso il centro abitato avvicinandosi anche a un supermercato di zona.

Tempestivo è stato l’intervento dei gestori del circo che sono riusciti a recuperarlo.

L'elefante appartiene al circo Moira Orfei, da qualche giorno in città. I titolari del circo lo hanno trovato nel parcheggio del supermercato e lo hanno riaccompagnato in gabbia ponendo fine, pare senza grossi traumi, alla sua giornata di “libertà”. Tra le tante condivisioni e i commenti ironici sui social, le associazioni animaliste sono insorte denunciando le precarie condizioni dell'animale. Per fortuna, nonostante i rischi della passeggiata, nessun danno né alle persone né al povero animale.