Mamma muore di notte per emorragia a 46 anni: il mistero della ferita all'inguine

Una corsa all’una di notte, ma non c’è stato nulla da fare per Eleonora Tosi, 46 anni di Adria (Rovigo), morta dissanguata in casa. I carabinieri della Compagnia di Adria hanno trovato la donna senza vita. È venuta a mancare per cause da ricondurre a un corpo provato da anni di tossicodipendenza. Un mese fa la Tosi era stata arrestata per spaccio di sostenze stupefacenti.



Misteriose le cause che hanno provocato l’emorragia e il conseguente arresto cardiaco. Gli investigatori vogliono far chiarezza, in particolare, su una ferita che la donna, madre di un ragazzo di 13 anni, avrebbe presentato all'inguine, probabile causa dell'emorragia che l'ha uccisa. La donna era stata legata al fratello di Roberto Lo Coco, l’uomo che divorato dalla gelosia ha ucciso proprio ad Adria la compagna Giulia Lazzari.

