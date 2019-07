Emanuele Filiberto di Savoia derubato in casa: furto da mezzo milione di euro

Martedì 23 Luglio 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 17:27

Colpo grosso nella casa die di sua mogliedove è stato messo a segno un furto daL'appartamento parigino della coppia, scrive "Le Parisien", è stato svaligiato nel pomeriggio di venerdì. Dalla casa, situata nel XV arrondissement, sarebbero stati portati via gioielli e preziosi: il bottino del furto ancora non è stato definito in maniera precisa ma, secondo fonti vicine all'inchiesta, sarebbe vicino a mezzo milione di euro.L'indagine è considerata «complicata» in quanto «questo tipo di furto è raramente opera di dilettanti perché perè necessario disporre di una buona rete di ricettatori e perché i gioielli sono riconoscibili a vista».Come spiega "il Corriere", Emanuele Filiberto e la moglie non erano in casa e hanno scoperto il furto solo al loro ritorno la sera. Giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno prelevato alcune impronte digitali e stanno ora visualizzando le immagini di tutte telecamere di sicurezza della zona.