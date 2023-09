Savoia, all'asta 200 oggetti della villa di famiglia: mobili, piatti e vasi, c'è anche la moto di Emanuele Filiberto

Piatti, candelabri, vasi. C'è anche un divano in ecopelle, piccole porcellane, due motociclette appartenute a Emanuele Filiberto e fotografie che raffigurano immagini del re e di Benito Mussolini i tempi dei Patti Lateranensi. Alcuni degli oggetti di Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II, saranno venduti all'asta a Ginevra. I circa duecento articoli sono oggetti di uso comune, per un valore complessivo di circa 150mila euro. L'iniziativa mira a dimostrare che la vita in una famiglia reale non è così diversa da quella di molti cittadini.

