Empoli, incendio in una fabbrica: colonna di fumo sulla città. Ditta evacuata e residenti costretti a chiudere le finestre

I vigili del fuoco, con squadre provenienti da diverse zone della Toscana, stanno intervenendo a Empoli (Firenze), nella zona di Santa Maria, per un incendio divampato in un deposito di pneumatici, all'interno di un'autofficina. Sul posto anche uomini della vigilanza antincendi boschivi della Toscana, tra i primi ad avvistare l'incendio e a dare l'allarme grazie alla telecamera posta a Monterappoli. Dal deposito di pneumatici si è alzata un'alta e densa colonna di fumo. Non risultano persone rimaste ferite, ma la ditta è stata fatta evacuare. I residenti della zona sono stati invitati a chiudere le finestre.