Esami di Stato per abilitazione medica, l'errore grossolano del Miur: «Tumori celebrali»

Giovedì 1 Febbraio 2018

"Tumori celebrali". È una delle risposte multiple da scegliere alla domanda "Sindromi paraneoplastiche sono più frequenti in..." nel, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca."Celebrali" e non "cerebrali", come uso corretto nella lingua italiana. Unnotato da coloro che hanno affrontato il test che mette in imbarazzo il Ministero che dell'Istruzione dovrebbe essere la voce della verità.