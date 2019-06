Sarebbero stati investiti da schegge di vetro e calcinacci. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano nella scuola dell'infanzia 'Centro urbano' che fa parte dell'istituto comprensivo Leonida Montanari e che confina con l'edificio che è esploso. L'ingresso della scuola materna, però, si trova in una via adiacente Corso Costituente, dove si è verificata l'esplosione.

Lunedì 10 Giugno 2019, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 14:10

Il boato, le pareti che tremano e le finestre che esplodono. Poi il silenzio, interrotto dal pianto dei bambini che, al momento della deflagrazione avvenuta stamani al pian terreno del palazzo del Comune di Rocca di Papa ), si trovavano nellamaterna attigua. Tre di loro sono rimasti feriti e uno di questi è stato portato in codice rosso al Bambino Gesù, ma non sarebbe in pericolo di vita.