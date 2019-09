Sabato 14 Settembre 2019, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Espulsa da uomo, rientra in Italia da donna. Da uomo era stato espulso, poi una volta diventata donna è rientrata in Italia clandestinamente: ieri una 37enne brasiliana è stata arrestata dalla polizia di Reggio Emilia per reingresso illegale sul territorio nazionale. Si era presentata il 22 luglio all'ufficio immigrazione della questura reggiana per depositare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, dopo essersi sposata con un italiano il 5 luglio. Ma, durante la disamina della pratica è emerso che dalla comparazione delle impronte digitali nel database era generato un codice abbinato a un uomo nato in Brasile nel 1982. Gli agenti hanno approfondito e hanno scoperto che a carico della donna, con le precedenti generalità di quando era uomo, c'era un decreto di espulsione emesso il 27 dicembre 2018 dal Prefetto di Padova, eseguito il 22 gennaio scorso con un volo da Malpensa per San Paolo. Aveva il divieto di entrare in Italia per tre anni e così, non avendolo rispettato, sono scattate le manette.