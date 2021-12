Roma, pestano 17enne per motivi di gelosia: arrestati tre minorenni

Lo avevano seguito fino al laghetto dell'Eur: il diciassettenne passeggiava con un'amica, questo il motivo per cui tre coetanei lo riempirono di calci e pugni, fino a fargli perdere conoscenza. E ora sono stati individuati i tre presunti responsabili dell'aggressione di un 17enne avvenuta lo scorso 4 ottobre al laghetto dell'Eur a Roma. I carabinieri della stazione Cecchignola con la collaborazione dei colleghi della compagnia Eur, su delega della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione del collocamento in comunità nei confronti di tre minorenni. All'epoca dei fatti la vittima denunciò ai carabinieri di essere stato aggredito da un branco, mentre stava passeggiando insieme ad una sua amica, anche lei 17enne.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Bambini bullizzati per il cibo e per le intolleranze alimentari:... L’INCHIESTA Roma, disabile 12enne picchiata: indagati sette ragazzini. E spuntano...

Metro B. «Fuori i soldi o vi sgozzo», 37enne romano semina il panico a bordo con un coltello

Il giovane fu preso a calci e pugni, rimanendo gravemente ferito, al punto da perdere conoscenza. Una volta trasportato in ospedale, al giovane vennero diagnosticati un ematoma subdurale post traumatico e la frattura parziale del mascellare inferiore. La spedizione sarebbe scattata perché gli aggressori sospettavano che la vittima fosse il nuovo fidanzatino della ragazza con cui era a passeggio. Dopo la notifica del provvedimento, i giovani sono stati portati in tre strutture diverse.