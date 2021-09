Centrato un "cinque" nelle Marche: ecco dove è stato messo a segno il colpo da oltre 35mila euro

FANO - Le Marche festeggiano con il SuperEnalotto: nel concorso del 21 settembre è stato centrato un “5” del valore di 35.463,05 euro. La giocata vincente è stata realizzata nella tabaccheria ‘Perugini’ in via IV Novembre 135 A, nel comune di Fano. La rincorsa al Jackpot, arrivato a 85 milioni di euro, prosegue con il montepremi che sarà in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.