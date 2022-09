Ferito nello scontro tra furgone e scooter con prognosi di 30 giorni, ma dopo un mese muore. Indaga la Procura

PORDENONE - Sembrava che le conseguenze dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto lo scorso 4 agosto si sarebbero risolte in una trentina di giorni, così era stato indicato nel referto dei medici che lo avevano in cura. Gaetano Spina, 75 anni, residente in via Monfalcone a Pordenone, da quel giorno non ha mai lasciato l'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è morto giovedì 8 settembre. Un mese esatto dopo, al termine dei trenta giorni di prognosi preventivati per la guarigione.

La Procura ha disposto accertamenti medico legali sulle cause della morte, tese a individuare eventuali nessi di causa tra il decesso e le lesioni riportate nell'incidente stradale. Il sostituto procuratore Monica Carraturo si è affidata al medico legale Giovanni Del Ben, al quale ha chiesto di verificare anche se possano esserci eventuali concause legate alle condizioni di salute del 75enne prima e dopo il ricovero ospedaliero. Si tratta di accertamenti che hanno comportato l'iscrizione sul registro degli indagati, come atto di garanzia, del conducente del furgone che ha urtato lo scooter di Spina. L'ipotesi di reato è di omicidio stradale. L'autista, tutelato dall'avvocato Fabio Gasparini, avrà la possibilità di nominare un consulente che lo rappresenterà durante l'esame peritale che verrà eseguito mercoledì prossimo.

L'INCIDENTE

A ricostruire la dinamica dell'incidente erano stati gli agenti della Polizia locale di Pordenone. Spina quel giorno percorreva viale Venezia alla guida del suo scooter, un modello Honda. Si era appena immesso sulla Pontebbana, quando dall'intersezione in corrispondenza del negozio Arreghini è stato urtato da un furgone Ducato. L'autista si era immesso sulla statale svoltando a sinistra, in direzione Udine, mentre arrivava il motociclo. In seguito all'urto Spina era stato sbalzato nella corsia opposta di marcia. I soccorsi erano stati tempestivi, le condizioni del 75enne non sembravano gravi e, una volta accolto in pronto soccorso, era stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Con il passare delle settimane sarebbero insorte delle complicazioni e le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso avvenuto giovedì. La Procura, per comprendere che cosa sia successo nel corso della degenza e quali siano le cause che hanno determinato il decesso, oltre a disporre l'esame autoptico ha fatto acquisire anche le cartelle cliniche.