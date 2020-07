Consigliere comunale muore all'improvviso a 57 anni mentre era a cena con i compagni di giunta in Comune

Il capolista della lista civica "Non mi Fermo", Saverio Sbrolla, di 57 anni, agente pubblicitario, è morto stroncato da un malore (probabilmente un infarto) mentre era a cena con altri esponenti dell'amministrazione comunale Calcinaro. Il consigliere comunale ha accusato un malore in un ristorante, in uno chalet di Porto San Giorgio. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi ma quando l'ambulanza è giunta sul posto purtroppo non c'era più nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione ma purtroppo il cuore di Sbrolla non è ripartito.

