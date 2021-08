La stradina è troppo stretta, la Ferrari Roma resta incastrata senza via d'uscita

Strana disavventura per il proprietario di una Ferrari Roma: l'uomo al volante della GT di Maranello è rimasto incastrato in una stretta via urbana di una città italiana. Non è dato sapere di che città si tratti, ma potrebbe essere proprio una via del centro di Roma.

Nel video si nota come l'uomo avrebbe potuto evitare di incastrarsi tra i muri che delimitano la strada. La largehzza dell'auto sportiva non lo ha aiutato, ma probabilmente l'uomo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati