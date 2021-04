Roma, festa con 40 studenti interrotta dalla polizia. 25enne scappa e cade dal tetto: ricoverato

Si è arrampicato sul tetto del palazzo con la ragazza, poi è caduto da 5 metri. Un ragazzo di 25 anni è in ospedale in codice giallo. Stava scappando dalla polizia del Distretto Aurelio, intervenuta in una villa in via dei Casali Santovetti, nella zona dell'Aurelia a Roma. La palazzina era stata presa in affitto da 40 studenti universitari per fare baldoria. Ma è arrivata una segnalazione alle forze dell'ordine e tutti i partecipanti sono stati multati per non aver rispettato le disposizioni governative volte a evitare il contagio da Covid.

La festa è stata interrotta verso le 22.45 di ieri sera. All'arrivo degli agenti una coppia ha tentato di sottrarsi al controllo arrampicandosi sul tetto della struttura. I due volevano evitare la multa e di essere identificati dalle forze dell'ordine. Il ragazzo però è scivolato e caduto, poi soccorso. Mentre la ragazza è stata fatta scendere in sicurezza con l'ausilio dei vigili del fuoco.