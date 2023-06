Fidanzati uccisi con 79 coltellate perché «erano felici», il killer De Marco: «Rinuncio alla Cassazione, voglio l'ergastolo»

Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Marco, lo studente 23enne reo confesso di avere ucciso il 21 settembre del 2020 l'arbitro leccese Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta con 79 coltellate perché - ammise - «erano felici». Il duplice omicidio avvenne nella casa di via Montello, a Lecce, dove lo stesso giorno i due fidanzati erano andati a vivere insieme da soli e che per mesi avevano condiviso con De Marco.

I legali di De Marco, Giovanni Bellisario e Andrea Starace, hanno rinunciato a presentare ricorso in Cassazione e alla mezzanotte di oggi scadevano i termini per poterlo presentare. Fu lo stesso De Marco poche settimane fa, in un colloquio con i due avvocati nel carcere di Lecce, a esprimere la propria contrarietà a ricorrere all'ultimo grado di giudizio.