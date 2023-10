Figli 40enni mantenuti in casa, la madre fa causa e li sfratta. «Non contribuivano alle spese»

Cacciati di casa. Sembra una brutta storia, ma ecco la verità: si era stancata di avere in casa con lei i due figli ormai adulti, il primo di 42 anni e il secondo di 40. Più volte ha cercato di convincerli a trovarsi una sistemazione autonoma, anche perché entrambi hanno un lavoro. Ma i due non ne hanno voluto sapere. Così la madre, una donna di 75 anni di Pavia, ha deciso di far loro causa e la giudice Simona Caterbi le ha dato ragione: i due figli dovranno lasciare l'abitazione materna entro il prossimo 18 dicembre. La notizia è pubblicata sul quotidiano “La Provincia pavese”.

Una storia che in qualche modo ricalca commedie che raccontano della difficoltà a far abbandonare la casa dei genitori ai figli adulti, come il francese Tanguy e la pellicola americana “A casa con i suoi” con Sarah Jessica Parker e Matthew McConaughey.