Prato, la prof incinta dell'alunno 14enne condannata a 6 anni, il marito: «Quel bambino lo crescerò come fosse mio. Mia moglie? L'ho perdonata»

Era rimasta incinta di un ragazzino di 15 anni a cui dava lezioni private di inglese. La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna di Prato che oggi ha 35 anni ed è stata condannata in via definitiva a 6 anni e 6 mesi, inflitti dal tribunale di Prato e confermati in corte d’Appello (con uno sconto di soli 15 giorni di pena) per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore. Il giudizio giunto in conseguenza del processo aveva fatto perno sul fatto che i rapporti sessuali tra la donna ed il suo allievo sarebbero cominciati prima del compimento dei 14 anni del giovane, quando lei ne aveva già 30.

