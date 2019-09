Fondi, incidente sul lavoro: padre muore in una cella frigorifera, grave il figlio

Martedì 3 Settembre 2019, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 09:18

Cordoglio e incredulità a Fondi per un drammatico incidente sul lavoro avvenuto poco prima delle 20 di ieri sera., che avrebbe compiutoa dicembre, stava lavorando alla manutenzione di una cella frigorifera nello stabilimento Martone logistica di via Pantanello quando l'impianto gli è praticamente esploso addosso. Un malfunzionamento di un tubo dell'alta pressione, secondo gli investigatori, ma le esatte cause dell'accaduto sono ancora tutte da chiarire.Del caso si stanno occupando gliche, su disposizione del magistrato di turno, ieri hanno sequestrato i locali in cui è avvenuta la tragedia. Gravementedella vittima che lavorava con il padre nell'azienda di famiglia, la Frigoterm. L'uomo si trova ora ricoverato presso l'ospedale. Tempestivo l'intervento dell'elicotteroma i sanitari hanno potuto soccorrere soltanto il più giovane dei due in quanto il titolare dell'azienda è morto praticamente sul colpo.I magazzini refrigerati dierano stati realizzati solo da qualche anno ed erano il fiore all'occhiello della Frigoterm, leader nel settore dell'impiantista per la refrigerazione. Ora sarà una perizia sullo stabilimento a chiarire l'accaduto.Sono ore di profondo dolore in città dove il 65enne, che lascia la moglie di Lenola e il figlio in condizioni serie, era molto conosciuto, stimato e benvoluto.