Venezia, coppia di coniugi trovata morta in casa a Fossalta di Portogruaro: si indaga su omicidio suicidio

Potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio quello di Fossalta di Portogruaro, il comune della città metropolitana di Venezia, dove una coppia di coniugi è stata trovata morta in casa questo pomeriggio.

La donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito, che poi si è tolto la vita. Sul posto per i primi accertamenti i Carabinieri di Portogruaro, assieme al magistrato di turno della Procura di Pordenone.

Le vittime

Si tratta di Lorena Puppo, di Stiago di Fossalta, 50 anni (è la 39.ma vittima di femminicidi dall'inizio dell'anno) e aveva lavorato come barista ma ora era dipendente di un'azienda di pulizie, mentre lui, Giuseppe Santarosa, è un 55enne che lavora come guardia giurata non armata ovvero faceva solo portierato alla San Marco Gas di Noiari di Portogruaro. La coppia non aveva figli. La tragedia è avvenuta in una casa della centralissima via Roma.