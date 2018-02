Napoletano fermato al casello di Cassino con dieci chili di marijuana nell'auto

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 14:43

In viaggio sul tratto ciociaro dell’autostrada del Sole con quasi dieci chili di marijuana nel portabagagli. A scoprire la sostanza sono stati gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Cassino, che hanno tratto in arresto il conducente del mezzo, un giovane campano di 34 anni residente in provincia di Latina, a Pontinia.È accaduto ieri mattina. Gli agenti, impegnati in un servizio di vigilanza e prevenzione lungo l’Autosole, nel territorio della città martire hanno fermato una Fiat 500X con targa italiana. Al volante c’era un giovane sprovvisto di documenti che poi è stato identificato. I poliziotti hanno così deciso di effettuare controlli sull’auto e nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto 9 chili e 480 grammi di marijuana: in base alla ricostruzione, lo stupefacente, contenuto in tre involucri di plastica, era all’interno di due borsoni per uso sportivo sistemati nel portabagagli. La droga è stata sottoposta a sequestro. Per l’uomo, invece, è scattato l’arresto.