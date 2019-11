Fucili, pistole, katane: un arsenale clandestino in casa. Arrestato pregiudicato

Un arsenale clandestino in casa. Arrestato un pregiudicato. I carabinieri della stazione di Capranica (Viterbo), hanno perquisito - così come previsto dalla normativa sulla ricerca della armi - l’abitazione di un pregiudicato originario dello stesso paese.



Durante la perquisizione hanno scoperto un arsenale di armi, detenuto illegalmente, nella stessa abitazione. Dalla perquisizione infatti sono spuntati fuori 7 fucili calibro 12, poi 4 pistole, 3 pugnali con doppia lama, 3 baionette, 2 katane. Oltre a munizioni comuni e da guerra. Il tutto detenuto senza nessuna autorizzazione specifica.



Tutte le armi sono state sequestrate e il proprietario dell’ abitazione è stato dichiarato in arresto per detenzione illegale e omessa custodia di armi. Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA