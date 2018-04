Genova, fa pipì per strada: maxi multa da 10mila euro

Un ventunenne è stato multato con una sanzione sino a 10 mila euro perchè sorpreso dagli agenti delle volanti a fare pipì davanti ad alcuni passanti. È successo alle 3 davanti ad un bar di via Milano, a Sampieradarena, nel ponente di Genova.



Il giovane, di nazionalità colombiana ma cittadino italiano e residente a Santa Margherita, quando ha visto avvicinarsi i poliziotti ha proseguito senza scomporsi a fare la pipì. E quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire i documenti dicendogli che lo avrebbero sanzionato ha reagito esortandoli ad andare ad arrestare gli assassini invece di importunarlo.



La sanzione amministrativa per chi orina per strada prevede multe da 5 mila a 10 euro che possono scendere sotto i 3 mila se pagate entro un termine previsto dalla legge.

Lunedì 23 Aprile 2018, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 18:47

