RIETI - Il giallo dell'ex postina di Cerchiara scomparsa dal 22 luglio: il nipote Valerio - per il momento unico indagato nella vicenda, con l'ipotesi di omicidio volontario - e la moglie Tamara, accompagnati dagli avvocati, oggi pomeriggio sono giunti in Questura per il prelievo del dna e il rilevamento delle impronte digitali.

I due, scortati sia all'ingresso che all'uscita, non hanno rilasciato dichiarazioni. Sono stati trattenuti in Questura per circa tre ore.