È caduto durante un'escursione e, nonostante l'intervento dei soccorsi, per Giovanni Cattaino non c'è stato niente da fare. Tolmezzo, in provincia di Udine, piange un medico amato e stimato, conosciuto anche come un esperto escursionista. La tragedia è avvenuta sulla ferrata Oberst Gressel a Passo di Monte Croce Carnico.

