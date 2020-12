«Giù le mani dalle mogli degli altri», le accuse dei mariti gelosi al maresciallo dei carabinieri

Mariti gelosi sfidano il maresciallo dei carabinieri. Una scritta è comparsa sui muri di Bellano, in provincia di Lecco, in cui una delegazione di mariti inviterebbe l'ufficiale 56enne a battersi contro di loro senza armi. Il carabiniere è accusato di essere un don Giovanni che sedurrebbe le loro mogli creando scompiglio e gelosie nel paese.

«Giù le mani dalle mogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti», così recita una scritta, ma il maresciallo nega tutto, affermando che sporgerà accusa di diffamazione contro ignoti. «Non la vendetta di mariti gelosi, ma solo il tentativo di farmi cacciare via da parte di qualcuno che ce l’ha con me. Non riesco a immaginare di chi possa trattarsi: non ho mai avuto screzi con nessuno», ha affermato il militare, come riporta il TgCom24, e infatti rischia l'allontanamento per incompatibilità ambientale. Ora è stata avviata un'inchiesta dopo la denuncia sporta dai proprietari dell'immobile su cui è comprsa la scritta.

Ultimo aggiornamento: 12:26

