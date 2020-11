Fidanzati litigano senza mascherina durante il lockdown, interviene la polizia e li sanziona

RIETI - A mezzanotte, durante il lockdown, due giovani fidanzati hanno ben pensato di risolvere i loro litigi amorosi nel centro storico del capoluogo reatino.

E’ così che la discussione è costata loro particolarmente cara per le relative sanzioni amministrative comminate dagli Agenti della Polizia di Stato.

Nella tarda serata di ieri, infatti, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Rieti, impegnata nei servizi di controllo del territorio, intensificati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo in tutta la provincia e finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus, ha notato i due giovani mentre discutevano in Via Cintia a Rieti, sprovvisti delle previste protezioni per le vie respiratorie.

I due ragazzi, residenti in un limitrofo comune della provincia reatina, dopo aver riferito agli Agenti di essere venuti a Rieti per dirimere le loro controversie amorose, scaturite da gelosia, non hanno potuto far altro che accettare la sanzione amministrativa per non aver osservato il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 5 e per non avere al seguito le previste mascherine.

La Questura di Rieti coglie l’occasione per sensibilizzare i cittadini affinché vengano rispettate le vigenti norme anti Covid-19, in quanto solo con un alto senso di responsabilità e con il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio, potrà essere vinta la battaglia contro questa pandemia che sta determinando un pesante impatto su imprese, lavoratori e famiglie.

