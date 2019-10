Gli insetti arrivano a tavola, l'Università prepara il menù

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 10:03

All’interno del Progetto piano nazionale lauree scientifiche di Ateneo, oggi nell’Aula Magna dell'Università di Teramo, si terrà un convegno dal titolo Insetti edibili tra scienza e conoscenza, al quale parteciperanno numerose classi degli istituti scolastici superiori. Il convegno, che affronterà il tema del consumo degli insetti per una dieta proteica da inserire nella cultura alimentare corrente, sarà moderato da Natalia Battista, coordinatore del Progetto piano nazionale lauree scientifiche di Ateneo, e da Carla Di Mattia, docente della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali dell’Università di Teramo.In particolare Silvia Cozzolino e Pierluigi Nucci parleranno della Formulazione di alimenti arricchiti con insetti. Maria Angela Perito, sempre della Facoltà di Bioscienze, si soffermerà su un’ indagine diretta sui consumatori italiani circa la disponibilità a integrare la dieta alimentare con insetti edibili. Alessio Saviane, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), presenterà una relazione dal titolo Non solo tessile: le potenzialità del baco da seta.