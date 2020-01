40 kg di stupefacenti nei box auto a Gorgonzola (MI): 47enne italiano in manette

Lunedì 27 gennaio, a Gorgonzola (Milano), la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne italiano con precedenti, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti da alcuni giorni seguivano gli spostamenti dell’uomo, sospetto fornitore della zona fra i comuni di Gorgonzola, Ornago, Inzago e Cassina de Pecchi.

Le forze dell'ordine hanno intensificato le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, in cui rientra quest'ultima operazione. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno sottoposto a un controllo il 47enne. L’uomo ha consegnato spontaneamente tre involucri in cellophane contenenti marijuana e due contenenti hashish. Alla luce di quanto emerso, i poliziotti hanno perquisito il suo box auto individuato, all’interno del quale è stata sequestrata una ingente quantità di marijuana conservata all’interno di scatoloni.

Dal veicolo dell’uomo e da altri box e strutture della zona è stato sequestrato un totale di 33,834 kg di marijuana, 2,349 kg di hashish, 6,429 kg di olio estratto di cannabis. Nell’elenco del materiale posto sotto sequestro dagli agenti vi è anche un rilevatore di frequenza, utile al rilevamento della presenza di eventuali sistemi gps e ambientali, un disturbatore di comunicazioni “jammer”, numerosi telefoni cellulari con altrettante schede telefoniche, ricevute e appunti contabili, 6 bilance, un conta soldi, kit di protezione da fumi composto di mascherina e filtri aria per la lavorazione e il dosaggio dello stupefacente. Sono in corso le indagini per risalire ai fornitori dell’arrestato.

