​Gratta e vinci da record a Gallarate: operaio gioca 25 euro e torna a casa con 6 milioni

Colpo grosso a Gallarate, dove uno scommettitore è tornato dal bar con 6 milioni di euro grazie al gratta e vinci "Vinci in grande". La dea bendata si è fermata a via Arconti 21, a Gallarate, in provincia di Varese, precisamente al Demìs Bar: un super fortunato si è visto cambiare la vita con un investimento da 25 euro. Si tratta del tagliando dal costo più alto che garantisce la possibilità di vincere cifre più ingenti. Dal Demìs bar mantengono il massimo riserbo. L'impressione è che il vincitore sia un cliente abituale e che i titolari lo conoscano. Ma sulla sua identità non si lasciano scappare nulla se non che si tratta di un operaio residente in zona. Di certo da questo pomeriggio la vita del misterioso vincitore è cambiata per sempre.

Le vincite record

A inizio giugno, presso la tabaccheria di Corso Svizzera 43 a Torino, uno scommettitore grazie allo stesso tagliando "Vinci in grande" si era messo in tasca 6 milioni di euro.

A Gallarate è successo lo stesso. Dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro. Il vincitore di Gallarate non si metterà quindi in tasca 6 milioni di euro ma una cifra intorno ai 4,8 milioni di euro. Immaginiamo sia contento comunque.