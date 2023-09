Gratta e vinci a Prato, 2 milioni vinti da una ragazza cinese. La titolare del bar: «Ci ha lasciato 20 euro per ringraziarci»

Prato baciata dalla fortuna grazie al Gratta e vinci. Ieri, venerdì 22 settembre, una ragazza di nazionalità cinese ha vinto 2 milioni di euro al Bar Cinzia. «Stamani intorno alle 8,30 è entrata una ragazza cinese, che poteva avere sui 27 anni. Ha preso cinque Maxi, il Gratta e Vinci Miliardario da 20 euro, spendendo in tutto 100 euro. Dopo poco io e mia mamma Filomena l'abbiamo vista tornare con una sua amica, mostrandoci il Gratta e Vinci col quale aveva vinto 2 milioni di euro. Non parlava bene italiano, ho dato le informazioni su come ritirare la vincita. La ragazza era ovviamente molto emozionata, ha preso 20 euro e ce li ha dati per ringraziarci». La storia è riportata da La Nazione.

Il Bar Cinzia si conferma dunque un'attività che porta dunque molta fortuna.