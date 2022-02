Green pass, cosa cambia dal 1° aprile sul lavoro? E chi può presentare quello base? Le regole

Per entrare nei luoghi di lavoro, dal 15 febbraio, è necessario il Green pass rafforzato per gli over 50: dunque, non basta il certificato verde che si ottiene solo con il tampone per scovare il virus del Covid. Chi non lo avrà risulta assente ingiustificato e, sebbene mantenga il posto di lavoro, sarà sospeso dall’attività. La regola sarà valida fino al 15 giugno e per ogni lavoro, sia pubblico sia privato.

