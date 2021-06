Green pass Ue, è stato approvato il regolamento: al via dal 1° luglio

Green pass: è stato approvato il regolamento. Ora è arrivata la firma finale delle istituzioni europee sul regolamento che istituisce il certificato digitale Covid Ue, noto anche come digital green pass, per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Europa e contribuire alla ripresa economica.

Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, in rappresentanza degli Stati membri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, hanno siglato il testo finale questa mattina al Parlamento europeo. L'entrata in vigore dei certificati è prevista per il primo luglio.

Si tratta di uno strumento molto importante: sarà in formato digitale ma anche cartaceo, funziona con il codice QR,

è gratuito, sarà consultabile in lingua nazionale e anche in inglese, è sicuro e protetto e poi è valido in tutti i paesi europei. Permetterà di viaggiare liberamente e spostarsi all'interno dell'Europa perché è un documento che prova che il viaggiatore:

è stato vaccinato contro il COVID-19

ha ricevuto un risultato negativo del test

è guarito da COVID-19

Una di queste tre condizioni dà il diritto a ottenere il Green pass.