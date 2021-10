I vaccini, effetti e possibilità di contagio, il Green pass e la sua durata. Sono tantissime le domande che si fanno i cittadini in questi mesi su come gestire la pandemia senza sbagliare. Ma tra i quesiti più ricorrenti c'è quello in cui si chiede cosa succede a chi già vaccinato e in possesso di Green pass, risulti positivo al Covid.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati