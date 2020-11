Climber 27enne muore durante una scalata: anche la sorella 4 anni fa precipitò e perse la vita

Un climber, Hannes Hofer, è morto durante un'arrampicata di gruppo in Sardegna . Tragedia sulla parete di Pedra Longa intorno alle 13 di oggi. Hannes Hofer, istruttore 27enne del club alpino sudtirolese Alpenverein a Bressanone, in Alto Adige, è caduto da un'altezza di 20 metri. L'impatto con le rocce è stato fatale rendendo inutile l'immediato intervento dell'elisoccorso del 118 che ha valutato come per il giovane non ci fosse più nulla da fare. Sono stati i compagni di arrampicata della vittima a dare l'allarme. Per la famiglia Hofer si tratta del secondo grave lutto per un incidente in montagna nel giro di pochi anni, come ricorda la Rai di Bolzano. Nel 2016 la sorella di Hannes, Helene, perse la vita alla stessa età, 27 anni, durante la scalata di Cima Santer sopra Siusi, in Alto Adige. Precipitò per 300 metri assieme al compagno di cordata Andreas Kopfsguter, di 25 anni. Entrambi morirono sul colpo.

APPROFONDIMENTI PERSONE Spiderman esiste davvero: l'impresa russa dell'urban climber Alain... ABRUZZO Sulmona, i ladri acrobati si arrampicano alle grondaie e svaligiano...

Scala la parete insieme alla sorella, climber precipita: salvo per miracolo

Climber scivola mentre fa una arrampicata a Trevi. In azione Soccorso Alpino, elisoccorso e vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA