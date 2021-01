Bolzano, frana travolge l'hotel Eberle: crollata un'ala, era chiuso per il Covid

Disastro in Alto Adige dove una frana ha travolto l'hotel Eberle a Bolzano. Sul luogo si stanno recando le squadre di soccorso. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. A quanto risulta parte della struttura è crollata.

#EINSATZINFO: BF Bozen-05.01.21-15:11-Soeben wurde die Feuerwehren zusammen mit anderen Einsatzkräften zum Hotel Eberle nach St.Magdalena/Bozen alarmiert; ein großer Steinschlag große Teile des Hotels verschüttet. Der Einsatz ist im Gange und die Suche nach Verschütteten läuft pic.twitter.com/Yb96t9n3ow — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

Era chiuso per il Covid

La frana di sassi si è abbattuta su un'ala dell'albergo che attualmente sarebbe chiusa. Per il momento si escludono delle vittime, ma sono in corso delle verifiche su eventuali feriti. L'Hotel Eberle di Bolzano era fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. I soccorritori, per il momento, escludono vittime, ma la certezza arriverà solo a fine dei controlli in corso. Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di Sant'Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell'albergo, sono già state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Oggi, alle 15.15, poi la grossa scarica di sassi.

