Attacca sul web Ilaria Cucchi: vicesindaco leghista di Venezia nella bufera

Domenica 21 Ottobre 2018

VENEZIA - Basta un like o una condivisione di troppo sui social e si finisce sulla graticola. È quello che è accaduto al vicesindaco di Venezia e assessore alle Politiche della residenza, in quota Lega, Luciana Colle, che ieri ha condiviso dal suo profilo personale un post di altre persone riguardante l'epilogo del caso Cucchi: una foto di Ilaria, sorella di Stefano, con sovrimpressa la scritta: «Ilaria Cucchi chiederà scusa alle famiglie dei ragazzi ai quali il fratello spacciava la droga?».Dopo nove anni di inchieste e processi dai contenuti contrastanti e contrastati, gravati dal sospetto di depistaggi, la famiglia del trentunenne morto il 22 ottobre 2009 in seguito all'arresto per spaccio di droga, era riuscita finalmente a ottenere la riapertura dell'indagine e il rinvio a giudizio di tre carabinieri.