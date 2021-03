Vaccini, Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre. Allargare a categorie? Occhio a nepotismo»

Sui vaccini l'obiettivo è «conseguire la vaccinazione dell'80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili». Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Il generale ha inoltre ribadito la necessità di procedere per fasce d'età e dando precedenza ai soggetti fragili perché allargare a determinate categorie implica il rischio di favorire il nepotismo.

«Le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni di dosi in arrivo, 400 mila delle quali del tipo Johnson&Johnson», ha proseguito. «Il rateo ideale di vaccini da raggiungere, a regime, è fissato in almeno 500 mila somministrazioni al giorno, per ottenere l'immunità di gregge entro la fine di settembre». In Italia «abbiamo oltre 2mila punti vaccinali, che sono cresciuti del 30% nel mese di marzo», ha poi spiegato il commissario.

«No al nepotismo»

Se sulle categorie da vaccinare «adottiamo un criterio il più possibile rigoroso e scientifico facciamo poco nepotismo. Se allarghiamo alla grande e piccola distribuzione, ai postini, agli operatori ecologici allora che succede con i fragili, gli over 80?», ha spiegato Figliuolo, sottolineando l'obiettivo di «mettere in sicurezza i più fragili e anziani; chi, una volta presa la malattia rischia di più. Io ascolto, ma non siamo in grado di soddisfare tutte le richieste, altrimenti dovremmo avere 20 mln di vaccini al giorno e 50mila posti di inoculazione».

Siti per i vaccini

Altri 420 siti - in aggiunta agli oltre duemila attualmente attivi - sono stati individuati per la somministrazione dei vaccini e comunicati alle Regioni. Sono stati identificati tra i siti produttivi, la grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni o della Conferenza Episcopale Italiana.

