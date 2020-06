Roma, incendio al Ministero del Lavoro: fumo e fiamme dal tetto del palazzo

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio al Ministero del Lavoro in via Flavia a Roma. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco. Il tetto del palazzo, in fase di ristrutturazione, è stato avvolto da fiamme e fumo.



Ultimo aggiornamento: 18:12

Quattro squadre dei vigili del fuoco operative sul posto, funzionario di servizio e capoturno provinciale. È stato inviato il carro autoprotettori ed il Crrc (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico), non risultano al momento persone coinvolte. L'allarme è stato dato dal custode del palazzo.