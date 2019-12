Roma, incendio nella Regione Lazio: fumo e paura, evacuati gli uffici

Incendio alla Regione Lazio, fiamme negli uffici di via Cristoforo Colombo: evacuato l'intero immobile che ospita gli uffici. E il primo bilancio parla di una persona rimasta intossicata: si tratta di un'impiegata, che è stata portata in ospedale. Sono stati evacuati gli uffici situati nel sotterraneo dell'edificio di via Cristoforo Colombo, nei locali a servizio di una banca, e poi anche gli uffici ai piani alti, perché il fumo, secondo le primissime informazioni, dai sotterranei dell'immobile avrebbe raggiunto anche i piani alti della sede della Regione Lazio, soprattutto il quarto e il quinto piano. E una corsia di via Cristoforo Colombo al momento risulta chiusa.



Il fumo dai sotterranei degli uffici della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi, vicino a via Cristoforo Colombo ha costretto i carabinieri di San Paolo e i vigili del fuoco, in questo momento sul posto con tre squadre, a evacuare il piano terra dello stabile. L'incendio è divampato pochi minuti fa, non si conoscono le cause.

Ultimo aggiornamento: 19:21

