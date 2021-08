Incendio di rifiuti, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

TRIESTE - I vigili del fuoco di Trieste hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio di sterpaglie e di rifiuti in Via Antonino di Peco, a Borgo San Sergio, che si è esteso su una superficie di 5.500 metri quadrati. Il primo intervento è cominciato alle 23 di ieri sera, con la partenza di mezzi del distaccamento di Muggia (Trieste), cui si sono aggiunte due autobotti della sede centrale, per un totale di 14 operatori. Il fumo che si è levato era visibile da diversi punti della città, così l'odore di bruciato è stato avvertito da Altura fino a Campi Elisi.