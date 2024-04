Ernesto Tafuri, morto a Roma nell'incendio nel quartiere Prati il dentista dei vip. Con lui anche tre dei suoi 4 gatti, uno si è salvato

Tragedia all’alba in via Caposile, nel quartiere Prati a Roma, dove a causa di un incendio divampato per cause ancora da accertare in un appartamento del quarto piano dello stabile al civico 10, un uomo ha perso la vita avvolto dalle fiamme. Sarebbe il proprietario di casa, Ernesto Tafuri, 70 anni, noto per essere il dentista dei vip. A nulla è servito l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco arrivati sul posto dalla vicina caserma intorno alle 6 con un’autoscala, un’autobotte e due squadre, per l’uomo non c’era più nulla da fare, il corpo era già carbonizzato, insieme a quello dei suoi gatti, di cui solo uno su quattro è stato tratto in salvo. Le operazioni di soccorso non sono state facili e si sono protratte per oltre due ore. Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio, per il momento nessuna ipotesi è esclusa dagli inquirenti.

L’appartamento è andato distrutto a causa delle fiamme ma il resto del palazzo - di sette piani - è rimasto agibile.

Strada interdetta in entrambi i sensi di marcia

Sul posto anche pattuglie del I Gruppo Prati della polizia locale che hanno chiuso la strada, interdetta in entrambi i sensi di marcia. Inaccessibile, a causa della chiusura, anche l'ingresso principale di una scuola che si trova su via Caposile, per cui è stato predisposto un accesso secondario da via Achille Papa. In corso verifiche da parte dei vigili del fuoco per stabilire se altri appartamenti dello stabile abbiano riportato danni per il rogo. L'incendio si è verificato davanti alla Stazione dei Vigili del Fuoco "Massimo Frosi".